Tiroteio durante Festa Junina termina com morte de jovem em comunidade do Rio

"Dezenas de crianças e jovens dançando quadrilha. O Morro do Santo Amaro está de luto e nós da Balão Dourado estamos no hospital rezando pelo nosso componente que foi uma das vítimas e por todos os outros que foram do céu ao inferno em alguns segundos", acrescentou.

A vítima citada na mensagem é o jovem Emanuel Silva, de 17 anos. Ele recebeu alta ainda no sábado e, segundo a Quadrilha Balão Dourado, já se encontrava em bom estado de saúde. Nas redes sociais, o rapaz postou que já estava em casa e agradeceu o envio de "energias positivas". "Se Deus quiser, já já vou estar na rua de novo".

Moradores da comunidade organizaram uma manifestação ontem para protestar contra a operação policial. Manifestantes ergueram faixas nas ruas, com os dizeres: "Justiça por Herus Guimarães"; "Morro Santo Amaro pede paz"; "Festa Junina não é lugar de operação policial".

Em nota, a PM do Rio afirma que o Bope realizou uma operação "para checar informações sobre a presença de diversos criminosos fortemente armados reunidos na Comunidade do Santo Amaro". Os suspeitos, segundo a polícia, estariam se preparando para uma possível investida de criminosos rivais por conta de uma disputa territorial na região.

"No momento da ação, havia um evento na comunidade. De acordo com o comando do Bope, criminosos atiraram contra os policiais nesta região, porém não houve revide por parte das equipes", acrescenta a PM. "Em outro ponto da comunidade, os criminosos atacaram as equipes novamente, gerando confronto".

"Vale ressaltar que as equipes utilizavam câmeras de uso corporal e as imagens já estão sendo captadas e analisadas pela Corregedoria da corporação. O comando do Bope também instaurou um procedimento apuratório para analisar as circunstâncias dos fatos", concluiu a polícia.