ABPA: exportação de carne suína cresce 13,7% em volume e 29,3% em receita em maio

São Paulo, 9 - As exportações brasileiras de carne suína (entre produtos in natura e processados) totalizaram 118,7 mil toneladas em maio, aumento de 13,7% ante igual mês de 2024, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 9, pela Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA). Em receita cambial, o avanço foi maior: 29,3%, com US$ 291,1 milhões registrados no mês, frente aos US$ 225,2 milhões obtidos em maio do ano passado. As Filipinas lideraram as compras, com 28,2 mil toneladas da proteína suína brasileira em maio, 115% mais ante igual mês do ano anterior. "As Filipinas avançaram em sua posição como principal destino da carne suína do Brasil, e novos mercados ganharam protagonismo no ranking dos principais importadores do nosso produto", afirmou o presidente da ABPA, Ricardo Santin, na nota. Além das Filipinas, os principais destinos da carne suína brasileira em maio foram China (11,9 mil toneladas, queda de 43%), Chile (10,9 mil toneladas, alta de 21%), Cingapura (8,3 mil toneladas, alta de 7,1%) e Japão (8,2 mil toneladas, crescimento de 60%). "Houve significativo aumento da capilaridade das exportações do setor no mercado internacional e a expectativa é que esse fluxo siga elevado ao longo deste ano", completou Santin.Entre os Estados exportadores, Santa Catarina se manteve como líder, com 59,6 mil toneladas embarcadas (+8,7%), seguido pelo Rio Grande do Sul (27,3 mil toneladas, +15,8%), Paraná (19,2 mil toneladas, +28,9%), Mato Grosso (3 mil toneladas, -10,2%) e Minas Gerais (2,9 mil toneladas, +25,1%).No acumulado do ano, de janeiro a maio, os embarques já somam 584,8 mil toneladas, volume 15,4% maior do que no igual intervalo de 2024. A receita cambial no período alcançou US$ 1,381 bilhão, alta de 29,8%.