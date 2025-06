Católicos estão em queda e evangélicos em alta, mas com ritmo menor, diz Censo do IBGE

O número de evangélicos continua crescendo no País, embora em um ritmo um pouco menos acelerado do que o observado no passado. Os evangélicos, hoje, já representam mais de um quarto da população brasileira. A informação está no Censo 2022: Religiões, divulgado na última sexta-feira, dia 6, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Os evangélicos passaram de 21,7% da população em 2010 para 26,9% em 2022 - um aumento de 5,2 pontos porcentuais ante 6,6% na década anterior, revelando uma ligeira queda no ritmo do crescimento. Já os católicos, que eram 65,7% da população em 2010, agora são pouco mais da metade: 56,7%.

Em entrevista concedida à Rádio Eldorado, o teólogo e pesquisador Ronilso Pacheco, que é diretor do Instituto de Estudos da Religião (ISER), disse que há vários fatores que podem explicar a queda do número de católicos. Um deles, seria o fato de "as pessoas estarem mais à vontade para reconhecer sua espiritualidade". Em relação ao crescimento menor do contingente de evangélicos, ele considerou que "uma presença política muito midiática e a radicalização" podem ter afastado fiéis.