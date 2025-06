Como é a nova espécie de morcego descoberta no Brasil

Um grupo de pesquisadores do Programa de Desenvolvimento do Campus Fiocruz Mata Atlântica descobriu uma nova espécie de morcego no Brasil. O animal pesa seis gramas e é insetívoro, ou seja, se alimenta de insetos.

Ele foi batizado como Myotis guarani, em homenagem a etnia indígena que originalmente ocupava as áreas de distribuição da nova espécie - Pantanal, Chaco e parte do Cerrado e da Mata Atlântica no Brasil, na Bolívia, no Paraguai e na Argentina.

O programa funciona em parceria com cientistas da Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT), da Universidade do Porto, de Portugal, e do Smithsonian Institution, dos Estados Unidos. O resultado foi publicado na Journal of Mammalogy, uma revista internacional de biologia e taxonomia de mamíferos.