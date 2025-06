Edital do túnel Santos-Guarujá é republicado com aumento de R$ 840 mi em custos

A abertura dos envelopes com as propostas está marcada para o dia 1º de setembro, às 10h, enquanto o leilão ocorrerá no dia 5, às 16h, na B3, em São Paulo. O prazo da concessão será de 30 anos, abrangendo a construção, operação e manutenção do sistema viário submerso.

Projeto

Incluído no Novo PAC, o túnel será a maior obra do programa federal. Atualmente, mais de 21 mil veículos cruzam diariamente as duas margens utilizando balsas e catraias, além de 7,7 mil ciclistas e 7,6 mil pedestres. Com a nova estrutura, a travessia será feita em poucos minutos, reduzindo filas e otimizando o fluxo logístico do Porto de Santos.

Toda a estrutura terá 1,5 quilômetros de extensão, sendo 870 metros submersa. Haverá três faixas de rolamento por sentido, com uma delas para a passagem do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O túnel também terá acesso para travessia de pedestres e ciclistas. A previsão é de que as obras sejam iniciadas ainda neste ano.

O leilão já tem dois interessados confirmados para a disputa, conforme mostrou a Coluna do Broadcast. A construtora brasileira Marquise Infraestrutura se uniu à italiana WeBuild para formar um consórcio que disputará o certame. A multinacional China Communications Construction Company (CCCC) também afirmou ao governo brasileiro que vai entrar na briga, conforme confirmou o ministro Silvio Costa Filho.