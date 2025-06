Empresário morto em Interlagos: como a polícia de SP pretende esclarecer o caso?

Peritos da Polícia Civil de São Paulo analisam as manchas de sangue achadas no carro do empresário Adalberto Amarilio dos Santos Júnior, encontrado morto em um buraco de uma obra, no Autódromo de Interlagos, na zona sul da capital. O corpo foi encontrado no último dia 3, quatro dias após o desaparecimento de Adalberto. O resultado pode ajudar a investigação a elucidar a morte do empresário.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), o Departamento Estadual de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) solicitou uma nova perícia no veículo da vítima, após serem encontrados indícios de material biológico.

Os peritos do Instituto de Criminalística detectaram as manchas em uma perícia mais detalhada realizada no veículo. Os vestígios estavam em quatro pontos, incluindo os bancos, uma das portas e o assoalho do carro. Um teste preliminar apontou que se trata de sangue humano. As amostras serão comparadas com o material biológico da vítima.