'Sensação que todo mundo ia morrer', diz líder de apresentação em festa invadida pelo Bope

O presidente da quadrilha Balão Dourado, que se apresentava na festa junina invadida pelo Batalhão de Operações Especiais (Bope), no Rio de Janeiro, sábado, 7, acredita que um milagre evitou mais mortes durante a ação. "Era bala para todo lado, só deu tempo de cair no chão. Sair dali com vida parecia impossível. A sensação que eu tinha era de que ia morrer todo mundo", diz Cristiano Pereira de Santana.

A festa junina acontecia na Comunidade Santo Amaro, no bairro do Catete, no Rio. A ação policial, que deixou uma pessoa morta e cinco feridas, é investigada pela Corregedoria da Polícia Militar, pela Polícia Civil do Rio de Janeiro (PCERJ) e pelo Ministério Público estadual. Herus Guimarães Mendes, de 24 anos, foi baleado e morto.

No domingo, 8, o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), exonerou dos cargos os comandantes do Comando de Operações Policiais Especiais (COE) e do Bope. Castro determinou também o afastamento de 12 policiais que participaram da operação.