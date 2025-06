PP planeja Derrite fora da pasta de Segurança para projetá-lo a 2026

A antecipação da saída do secretário foi publicada pelo jornal Folha de S. Paulo e confirmada ao Estadão pelo deputado federal Maurício Neves, presidente do PP de São Paulo.

'BONS OLHOS'

"Fizemos essa sugestão ao Derrite, que viu com bons olhos, mas ainda não há nada sacramentado", disse ele. Segundo o parlamentar, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), pretende pautar projetos de lei sobre segurança pública no segundo semestre, mas o PP tenta convencê-lo a adiar a análise para o início de 2026, de forma que Derrite participe das discussões como deputado.

Neves não descarta, contudo, que as propostas possam ser pautadas no final do ano já com Derrite na Câmara. "Se não emplacar em dezembro, a gente consegue isso logo na volta (do recesso parlamentar em fevereiro)", disse ele.

No sábado, 7, o secretário defendeu em um evento que a audiência de custódia seja limitada a presos em flagrante. Ele também apoia propostas para tornar mais rígidas regras de progressão de regime e punições por reincidência criminal.

Em um movimento semelhante ao que defende o PP, o chefe da pasta da Segurança Pública deixou temporariamente o cargo no ano passado para reassumir o mandato na Câmara e atuar como relator do projeto que acabou com as saídas temporárias de presos em datas comemorativas - o texto manteve a possibilidade de os presos de baixa periculosidade saírem para estudar ou trabalhar.