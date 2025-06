São Paulo inicia vacinação contra gripe em estações e terminais nesta segunda

Segundo o infectologista Rodrigo Lins, consultor da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), os números da cobertura vacinal no município e no Estado de São Paulo estão muito abaixo do esperado. "A (vacina contra) influenza costuma ter de 60 a 70% de cobertura", diz.

A baixa adesão à vacina preocupa especialistas, especialmente diante do aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave (SRAG) por influenza A e pelo vírus sincicial respiratório (VSR) no Brasil. Segundo o último boletim InfoGripe, da Fiocruz, 15 das 27 capitais brasileiras estão com níveis de SRAG classificados como alarmantes, de risco ou alto risco, com tendência de crescimento a longo prazo. São Paulo, por exemplo, integra a lista.

Em todo o País, de acordo com o levantamento da fundação, já foram notificados quase 84 mil casos em 2025. Destes, quase metade apresentou resultado positivo para algum vírus respiratório. Nas quatro últimas semanas epidemiológicas, a prevalência entre os positivos foi de 38,9% de influenza A, 0,9% de influenza B, 47,3% de VSR, 15,9% de rinovírus e 1,7% de covid-19.

Além disso, o número de óbitos é motivo de alerta: 73,4% das mortes por síndrome respiratória grave nesse período são associadas ao vírus influenza A, 12,8% ao VSR, 10,4% ao rinovírus, 5,1% à covid-19 e 1,3% ao influenza B.

Segundo especialistas consultados pelo Estadão, embora o aumento de SRAG seja esperado nesta época do ano, os números estão ultrapassando as expectativas. "Temos visto um aumento muito importante no número de casos de influenza em todo o País, e é a primeira vez (desde a pandemia) que a gente tem a influenza passando a covid-19 em número de óbitos e internações", alerta Juarez Cunha, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações (SBIm).

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacina contra a gripe pode prevenir de 60% a 70% dos casos graves e mortes causados pelo influenza. Estudos também indicam que ela contribui para reduzir o risco de enfarte, acidente vascular cerebral (AVC) e outras complicações cardiovasculares, como explicamos aqui.