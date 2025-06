Starbucks reduz preço de bebidas na China com vendas enfraquecidas

Nova York, 9 - A Starbucks anunciou nesta segunda-feira, 9, que reduzirá os preços de diversas bebidas na China, numa tentativa de impulsionar as vendas enfraquecidas em seu maior mercado internacional. Em uma publicação na plataforma chinesa Weixin, a empresa informou que vai cortar em média 5 yuans (cerca de US$ 0,70) do preço de produtos sem café, como frappuccinos, chás gelados e chai lattes, com o objetivo de atrair consumidores no período da tarde. Os novos preços entram em vigor na terça-feira, 10.A China é o maior mercado da Starbucks fora dos Estados Unidos, com mais de 7,7 mil lojas e uma receita de US$ 740 milhões no último trimestre. No entanto, o crescimento das vendas tem sido lento, à medida que a empresa enfrenta concorrência de marcas locais como a Luckin Coffee, em um ambiente econômico mais fraco.As vendas em mesmas lojas no país asiático caíram 8% no ano fiscal de 2024, em comparação com o ano anterior, além de cederem mais 6% no primeiro trimestre de 2025. No entanto, as vendas ficaram estáveis no trimestre mais recente, encerrado em março, o que a diretoria interpretou como um sinal de recuperação."Embora vejamos sinais de progresso, quero deixar claro que continuamos comprometidos com a China no longo prazo", disse o CEO Brian R. Niccol durante teleconferência após a divulgação dos resultados do segundo trimestre. "Vemos um grande potencial para nosso negócio lá nos próximos anos e estamos abertos a diferentes caminhos para alcançar esse crescimento." Fonte: Dow Jones Newswires