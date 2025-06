STF tem detectores de metal e segurança reforçada para depoimento de Bolsonaro e outros 7 réus

O Supremo Tribunal Federal (STF) reforçou as medidas de segurança para as sessões em que são ouvidos na Primeira Turma o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus acusados de integrarem o "núcleo crucial" da trama golpista que pretendia invalidar o resultado das eleições de 2022.

A principal mudança no protocolo de proteção foi o aumento no número de barreiras com detectores de metal. Antes para acessar a Primeira Turma era preciso passar por apenas uma inspeção. A partir desta semana, os réus, advogados e demais pessoas interessadas em acompanhar a inquirição serão submetidas a duas revistas de detecção.

O STF posicionou duas viaturas e um número maior de agentes da Polícia Judicial na área externa da Primeira Turma, por onde geralmente passam as pessoas que vão acompanhar as sessões de julgamento. No mesmo local também estão posicionados policiais e cães farejadores responsáveis por varreduras e monitoramento de ameaças.