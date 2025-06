Bolsonaro é interrogado por Moraes sobre a trama golpista

O interrogatório do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) é o mais aguardado na ação da trama golpista. Bolsonaro foi denunciado como líder do plano de golpe. Nesta terça-feira, 10, ele está frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF) para responder às perguntas sobre o processo.

O primeiro questionamento foi sobre as urnas eletrônicas. Moraes quis saber "qual era concretamente o fundamento" que o ex-presidente tinha para alegar que havia fraudes nas eleições e nas urnas e que os ministros do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estariam direcionando as eleições.

Bolsonaro afirmou que essa sempre foi sua "retórica" e que desde iniciou sua carreira política o voto impresso é uma bandeira. "A questão da desconfiança, suspeição ou crítica às urnas não é algo privativo meu."