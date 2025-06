'Era bala para todo lado', diz presidente de quadrilha junina invadida no Rio

Ainda no domingo (8/6), o governador do Rio, Cláudio Castro (PL), exonerou dos cargos os chefes do COE (Comando de Operações Policiais Especiais) e do Bope. Castro determinou também o afastamento de 12 policiais que participaram da operação.

Em entrevista à TV Globo ontem, o secretário de Polícia Militar do Rio, Marcelo de Menezes, disse que "os responsáveis pela operação não observaram os protocolos e procedimentos operacionais da corporação".

O Ministério Público do Rio fez uma perícia independente no corpo.

A Polícia Militar fluminense alega que foi acionada por conta da presença de "criminosos fortemente armados" no local e que os agentes teriam sido recebidos a tiros.

Relato

Santana diz que ninguém havia notado a chegada do Bope até começarem os tiros, sem aviso. "O erro do Bope foi entrar ali no meio da apresentação onde tinha um monte de criancinha, um monte de família."