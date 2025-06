'Brasil deve aproveitar COP30 para mostrar o que é capaz de fazer', diz diretor da Ocean Winds

O diretor de Desenvolvimento de Negócios da Ocean Winds, Rafael Munilla - uma joint venture entre a francesa Engie e a portuguesa EDP para avançar nos projetos de energia eólica offshore no Brasil -, avalia que o Brasil deve aproveitar a COP30 para mostrar ao mundo o potencial para a tecnologia, depois que a lei do segmento foi aprovada e está em fase de regulamentação.

"A realização da COP30 este ano no Brasil coloca o País no centro do debate climático", afirmou em palestra no Brazil Offshore Wind Summit 2025, que está sendo realizado no Rio de Janeiro nesta terça-feira, 10. "Esse papel do Brasil reforça a expectativa de transformar esse potencial em projetos concretos. Não podemos perder essa oportunidade de mostrar ao mundo do que o Brasil é capaz", acrescentou.

Atualmente, a Ocean Wind possui 17 projetos em quatro continentes, somando cerca de 20 gigawatts de capacidade total. No Brasil, a empresa cadastrou cerca de 18 GW no Ibama em projetos previstos para o Rio de Janeiro, Piauí, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.