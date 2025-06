Brasil terá primeiras canetas emagrecedoras nacionais a partir de agosto

Segundo a EMS, a fabricação será 100% brasileira e visa competir com o mercado internacional. A previsão é produzir 200 mil canetas (entre Olire e Lirux) nos primeiros meses de lançamento, ainda em 2025. Em um ano, deverão ser disponibilizadas mais de 500 mil unidades.

A empresa também já se prepara para o lançamento de sua versão com semaglutida em 2026, quando a patente do medicamento expirará no Brasil. As medicações começaram a ser fabricadas em fase piloto no ano passado, na nova fábrica da farmacêutica, em Hortolândia (SP). A unidade foi primeira do País destinada à produção local das moléculas de liraglutida e semaglutida.

Como funcionam

A liraglutida "imita" o GLP-1, hormônio produzido pelo intestino e liberado na presença de glicose, sinalizando ao cérebro que estamos alimentados. Dessa forma, ela faz com que o apetite seja reduzido ao mesmo tempo em que aumenta os níveis de insulina, equilibrando a quantidade de açúcar no sangue.

Os medicamentos à base dessa substância são de uso diário. O Lirux terá dose de 1,8 mg e poderá ser usado por pacientes adultos, adolescentes e crianças acima de 10 anos de idade com diabetes tipo 2.

Já a dose do Olire será de até 3 mg e o medicamento será destinado a adultos e adolescentes a partir de 12 anos com obesidade, ou adultos com sobrepeso e comorbidades como diabetes, dislipidemia e hipertensão arterial.