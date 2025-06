Comissário de Agricultura e Alimentação da UE anuncia visita ao Brasil em outubro

São Paulo, 10 - O Comissário de Agricultura e Alimentação da União Europeia (UE), Christophe Hansen, anunciou que visitará o Brasil em outubro, para "abrir oportunidades para os nossos excelentes produtos", disse nas redes sociais. Durante visita a Portugal, Hansen destacou que a missão representa "uma grande oportunidade" para os produtores locais."O Brasil é um mercado enorme, e acredito que, especialmente para os produtores agroalimentares portugueses, isso representa uma grande oportunidade - vocês compartilham uma língua comum, e considero muito importante aproveitar essas missões diplomáticas para abrir e explorar novos mercados", afirmou em vídeo publicado nas redes sociais.Antes de assumir a posição no bloco, em 2024, Hansen foi relator do projeto de lei antidesmatamento da União Europeia. Em 2023, ele disse que o Brasil "provavelmente" seria classificado como país de "alto risco" nas novas regras, considerando os dados de desmatamento disponíveis na época. Na classificação oficial, publicada no mês passado, o País ficou em "risco padrão". A legislação deve entrar em vigor em dezembro de 2025.Além disso, atualmente o Mercosul e a UE buscam finalizar um acordo comercial entre os blocos, mas com resistência de países, como a França. Na semana passada, em Paris, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reafirmou que pediu ao presidente francês, Emmanuel Macron, que "abra seu coração ao Brasil" para assinar o acordo. Já Macron declarou que o acordo "comporta um risco para os agricultores europeus" e que "os países do Mercosul não estão no mesmo nível de regulamentação" que a imposta na Europa.