Concessionária dos Parques Villa-Lobos e Água Branca é multada em R$ 150 mil

Em nota, a Arsesp diz que as multas estão previstas em contrato e têm o objetivo de garantir a conservação dos espaços públicos e assegurar a qualidade dos serviços prestados aos frequentadores do parque, e à população de forma geral.

No Parque Água Branca, a agência informa que a concessionária foi multada por falhas na manutenção do acesso ao Centro de Visitantes, no valor de R$ 5.602,80, e no reparo de telhados e vidros quebrados (R$ 8.049,10).

A maior multa, de cerca de R$ 95,2 mil, foi aplicada por causa de um atraso na implementação do sistema de monitoramento e controle de acesso. "O valor será reajustado diariamente até a conclusão do investimento", informa a agência.

No Parque Villa-Lobos, a Arsesp identificou má conservação nas quadras de tênis e de futsal. As avarias resultaram em duas multas que, somadas, correspondem ao valor de R$ 6.865,39.

No Parque Cândido Portinari, as sanções foram dadas por causa da falta de manutenção nas paredes externas dos sanitários (R$ 15.585,23), nas quadras de basquete (R$ 9.962,74) e de futsal (R$ 4.981,35), e na pista de skate (R$ 5.523,88).

LISTA DAS MULTAS