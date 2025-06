Lindbergh Farias critica piada em depoimento de Bolsonaro: 'Tenta desmoralizar Moraes'

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), criticou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após o ex-chefe do Executivo federal dirigir uma piada ao ministro Alexandre de Moraes durante interrogatório no Supremo Tribunal Federal (STF) nesta terça-feira, 10.

"Posso fazer uma brincadeira?", começou o ex-presidente. "Eu gostaria de convidá-lo para ser meu vice em 2026", completou. Para a pergunta, Moraes respondeu "eu declino", enquanto os presentes riram. Bolsonaro está inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Lindbergh Farias, em seu perfil no X (antigo Twitter), considerou a declaração uma tentativa de desmoralizar o ministro. "Jair Bolsonaro, inelegível por decisão do TSE, agora diz que convidaria Alexandre de Moraes para ser seu vice em 2026. A fala não é piada - é provocação", escreveu.