'Lua de Morango' já tem data em 2025; entenda nome e onde ela poderá ser vista

A "Lua de Morango" tem seu auge nesta quarta-feira, 11, às 4h44. Apesar do nome, o satélite não ficará com uma coloração avermelhada ou com o aspecto da fruta.

O apelido para a Lua Cheia de junho vem do nome batizado por tribos nativas americanas. Na América do Norte, este é o mês em que os primeiros morangos geralmente estão maduros para serem colhidos.

O nome não tem correspondência com a época da colheita de morangos no hemisfério Sul, mas se popularizou por aqui também.