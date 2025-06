Lula assina acordo com a Interpol para combater crime organizado

A Interpol conta com nomes brasileiros na lista de procurados. Dentre o mais recentes, está o da deputada Carla Zambelli (PL-SP), que começou a figurar dentre os criminosos internacionais na última quinta-feira, 5.

Zambelli entrou para a relação de procurados após ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), decretar sua prisão preventiva depois de a deputada licenciada fugir do país afim de evitar prisão devido invasão no sistema do Conselho Nacional de Justiça.

A lista vermelha de difusão, em que Zambelli está descrita, inclui ao menos 71 brasileiros fugitivos em outros países. A deputada é a sétima mulher brasileira inserida na lista, ao lado de foragidas por homicídio e tráfico de drogas.