Moraes nega pedido de Bolsonaro para exibir vídeos em interrogatório sobre a tentativa de golpe

Ao negar o pedido, Moraes afirmou que o interrogatório "não é o momento adequado para apresentação de provas novas, ainda não juntadas aos autos e desconhecidas das partes". O ministro indicou que, caso entenda conveniente, a defesa do ex-presidente deve juntar os vídeos aos autos do processo.

"No interrogatório, o réu e sua Defesa podem utilizar, apontar e fazer referência a qualquer prova presente nos autos", afirmou Moraes.

Bolsonaro disse em conversa com jornalistas antes do início do interrogatório que vai falar por horas quando chegar a sua vez de responder as perguntas dos ministros da Primeira Turma, da Procuradoria-Geral da República (PGR) e dos advogados dos outros réus.