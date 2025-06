Onda de frio: Inmet emite alerta de perigo para queda de temperatura no País

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta amarelo de perigo à saúde para a queda de temperaturas em cidades de ao menos doze Estados do Brasil, incluindo São Paulo. Em alguns locais, o declínio de temperatura permanece ainda na quarta-feira, 11, podendo ser renovado. Espera-se declínio de 3ºC a 5ºC.

Para a região Sul do País, há alertas amarelo e laranja para a ocorrência de geada. O fenômeno climático também deve atingir parte do Mato Grosso do Sul, na região Centro-Oeste. São esperadas temperatura mínimas entre 3ºC e 0ºC.

Baixas temperaturas