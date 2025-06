Processamento de soja em abril sobe 9% ante abril de 2024, diz Abiove

São Paulo, 10 - A indústria brasileira processou 4,74 milhões de toneladas de soja em abril, informou a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove). O volume representa alta de 1,3% na comparação com março e de 9% sobre abril de 2024, considerando o ajuste amostral. No acumulado de janeiro a abril, o esmagamento alcança 16,40 milhões de toneladas, avanço de 3,4% frente ao mesmo período do ano passado.A Abiove manteve inalteradas as projeções para 2025. A produção de soja continua estimada em 169,7 milhões de toneladas (+9,9% ante 2024), enquanto o esmagamento deve alcançar 57,5 milhões de toneladas (+3,0% ante as 55,8 milhões de 2024). A produção de farelo deve atingir 44,1 milhões de toneladas (+3,4%) e a de óleo, 11,45 milhões de toneladas (+0,95%), ambos com crescimento anual.A expectativa de exportação de soja em grão permanece em 108,2 milhões de toneladas, crescimento ante os 98,8 milhões embarcados em 2024. Para farelo e óleo, as projeções seguem em 23,6 milhões e 1,4 milhão de toneladas, respectivamente. As importações de soja devem recuar de 822 mil toneladas em 2024 para 500 mil t em 2025. No óleo, a importação mantém-se estável em 100 mil toneladas.Em relação ao mercado interno, a entidade projeta consumo de 19,5 milhões de toneladas de farelo e de 10,3 milhões de toneladas de óleo, ante 18,6 milhões e 9,9 milhões, respectivamente, em 2024.Os estoques finais de soja em grão devem encerrar 2025 em 5,8 milhões de toneladas, acima dos 4,1 milhões de t do ano passado. O estoque de farelo está estimado em 3,579 milhões ante 2,578 milhões de t e o de óleo, em 316 mil toneladas, abaixo das 466 mil t observadas no início do ano.