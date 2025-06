Quais bens foram apreendidos do traficante André do Rap; polícia descobriu fortuna

Foi levado pela Polícia Militar ao 2.º Distrito Policial de Guarujá, e transferido para a cadeia pública da cidade, de onde foi trazido para São Paulo, onde cumpriu a pena na antiga Casa de Detenção, no Carandiru, na zona norte.

E lá conheceu o rap, que crescia entre um grupo de detentos, do qual saíram, por exemplo, os integrantes do 509-E: Afro-X e Dexter, então detidos no Pavilhão 7. O rap se tornava uma forma de expressão dos presos, que, ao mesmo tempo, achavam na música um caminho para deixar o crime.

Solto em 1999, André do Rap voltou a ser preso em flagrante e acusado do mesmo crime em 2003. Já havia então chamado a atenção da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise), de Santos, que o indiciaria ainda em mais dois inquéritos nos anos seguintes.

Foi durante essa nova prisão, de acordo com documentos da Inteligência Policial, que André foi batizado na facção criminosa. Era 13 de maio de 2005 quando o bandido se tornou integrante do PCC, dentro da Penitenciária de São Vicente, no litoral. Foi solto em abril de 2006, preso em 2007 e libertado outra vez em 2008.

Em liberdade, André passou a compor músicas. Começou com raps elogiando a "vida loka", a cena do crime e a lei dos criminosos contra a "opressão do sistema". Em uma delas, Impacto Total, André do Rap se dizia "um guerreiro armado e perigoso", uma "mente criminosa da legião do mal". Fazia músicas com os MCs Careca e Pixote, os chamados "guerreiros de Itapema". Falava em dar "justiça" e que Deus abençoasse "os irmãos da correria". "Não tem meio termo, quem corre no certo tá no bonde também." André do Rap se dizia um vaso ruim de quebrar, sempre pronto para enfrentar os "gambé (policiais)".

Solto pelo STF