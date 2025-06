Alerta para baixas temperaturas: frio aumenta em São Paulo

- Maior máxima média: 34,2°C em 17/02/2025

Na região metropolitana, os termômetros devem marcar mínima em torno de 12°C, com máxima de apenas 16°C. Já nas regiões de Bauru, São José do Rio Preto, Campinas e Presidente Prudente, as mínimas devem ficar na casa dos 13°C, e as máximas não devem passar dos 21°C.

"A previsão é de tempo seco na maior parte do Estado, com exceção da faixa litorânea, onde ainda há possibilidade de chuvas fracas durante dia, devido aos ventos úmidos vindos do oceano", afirma a Defesa Civil do Estado de São Paulo.