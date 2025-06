Bolsonaro diz que mostrou minuta de golpe a chefes militares

No interrogatório mais esperado do chamado "núcleo crucial" da ação penal sobre um plano de golpe de Estado no País, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) esteve nesta terça-feira, 10, frente a frente com o ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal (STF). Denunciado como líder da trama golpista, Bolsonaro admitiu que cogitou decretar estado de sítio depois que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) rejeitou o pedido do PL para anular parte dos votos do segundo turno. Ele disse que debateu o tema com os comandantes das Forças Armadas, mas negou que se tratasse de um plano de ruptura institucional após a derrota para Luiz Inácio Lula da Silva na disputa presidencial de 2022.

Questionado por Moraes, Bolsonaro admitiu que em uma reunião do dia 7 de dezembro daquele ano, com o ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e os ex-comandantes Marco Antônio Freire Gomes (Exército) e Almir Garnier Santos (Marinha), foi mostrado um documento que ficou conhecido durante as investigações como minuta do golpe.

"Isso foi colocado numa tela de televisão e mostrado e forma rápida ali... mas a discussão sobre esse assunto já começou sem força de modo que nada foi à frente. A ideia de que alguns levantaram seria um estado de sítio, por exemplo", afirmou o ex-presidente, que procurou minimizar a importância do documento. "Tinha os 'considerandos' ali apenas. Não tinha cabeçalho, nem o 'fecho'. Só isso."