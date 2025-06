Como funciona o laboratório da polícia que descobriu fortuna de André do Rap

O Laboratório de Lavagem de Dinheiro (Lab-LD) do Departamento de Inteligência da Polícia Civil foi criado em 2009 para encontrar e analisar dinheiro do crime organizado. Dentre as recentes descobertas, está a fortuna de André do Rap, traficante do PCC foragido desde 2020.

Conforme revelado pelo Estadão nesta segunda-feira, 9, as investigações apontam que criminosos movimentaram R$ 16,806 bilhões em 100.097 contas bancárias examinadas de janeiro de 2024 a maio de 2025. No caso de André do Rap, o Laboratório chegou ao total de R$ 25.168.000,00 em valores considerados suspeitos.

O laboratório faz parte da Rede Nacional de Laboratórios, a Rede-LAB, desde 2014. Recentemente, o setor recebeu sete novas máquinas para a extração e análise de dados de acordo com as normas do Ministério da Justiça para a manutenção da cadeia de custódia das provas, a fim de impedir que as defesa aleguem nulidades processuais.