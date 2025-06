Empresário morto em Interlagos: polícia traça caminhos da vítima

A polícia quer agora esmiuçar o trajeto feito pelo empresário entre o local do evento e o estacionamento para tentar descobrir como se deu a abordagem. Quando Adalberto foi encontrado no buraco, ele estava sem a calça jeans e o par de calçados que vestia ao sair do evento. O celular, a carteira e o capacete foram achados no local. A obra estava cercada por tapumes e não havia câmeras instaladas nas proximidades.

A investigação está a cargo de equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHHP), que já ouviram os organizadores do evento.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), com base nas informações obtidas foram elaborados croquis do local. O desenho marca os pontos onde acontecia o evento, o local onde o carro do empresário estava estacionado e o buraco em que o corpo foi achado.

Foram projetados também os possíveis trajetos percorridos por Adalberto. A configuração indica que ele pode ter cortado caminho para chegar ao carro com mais facilidade.

Cinco seguranças que atuaram no evento na data do desaparecimento também prestaram depoimentos. Segundo a investigação, a tomada dos depoimentos busca esclarecer a dinâmica dos acontecimentos na noite em que o empresário foi morto.

Como os laudos iniciais indicam asfixia por compressão torácica como possível causa da morte, não é descartada a possibilidade de Adalberto ter sido vítima de um golpe conhecido como 'mata-leão'.