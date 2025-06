Ex-líder do PCC é condenado a 44 anos de prisão como mandante da morte de agente penitenciário

A Justiça Federal condenou a 44 anos e oito meses de reclusão Roberto Soriano, o 'Tiriça', sob a acusação de ter sido o mandante do assassinato do agente penitenciário Alex Belarmino de Souza. Ele já ocupou o topo da hierarquia do PCC.

A defesa vai recorrer da sentença sob alegação de que 'Tiriça' foi condenado por seus antecedentes.

Após oito dias consecutivos de sessões, encerradas na noite de segunda, 9, a sentença foi anunciada. Belarmino foi executado a tiros em setembro de 2016 em Cascavel, no Paraná. Ele foi emboscado quando se dirigia para uma aula de tiro na Penitenciária de Catanduvas, de segurança máxima, no interior do Estado.