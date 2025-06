Família de brasileiro desaparecido no Peru faz apelo urgente ao Itamaraty

"Mobilizamos todos os recursos possíveis, em colaboração com autoridades peruanas e voluntários locais. No entanto, a região de difícil acesso e de condições climáticas severas. A operação necessita com urgência de apoio logístico mais robusto, incluindo um helicóptero especializado para varreduras aéreas em pontos críticos", diz a carta aberta encaminhada ao Itamaraty.

"Diante da gravidade da situação, apelamos pela atuação urgente do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, em parceria com a Embaixada do Brasil no Peru, para intensificar as buscas e garantir que os esforços sejam imediatos, coordenados e eficazes", consta ainda na publicação.

A carta aberta cita ainda que o contato direto e a pressão diplomática junto às autoridades peruanas são indispensáveis para garantir o progresso efetivo das expedições de resgate.

"Cada minuto perdido reduz as chances de um desfecho positivo, e não podemos permitir que a burocracia ou a falta de ação comprometam vidas", conforme consta na publicação.

A carta aberta foi assinada por familiares, amigos, a Confederação Brasileira de Montanhismo e Escalada (CBME), a Federação de Montanhismo do Estado de São Paulo (FEMESP), Federação de Esportes de Montanha do Estado do Rio de Janeiro (FEEMERJ), Federação Paranaense de Montanhismo (FEPAM) e outras 14 entidades ligadas ao montanhismo brasileiro.