'Fui otário', diz Weintraub sobre declarações de Bolsonaro em interrogatório no STF

Após a "proposta", o magistrado respondeu "eu declino". Bolsonaro está inelegível até 2030, por decisão do Superior Tribunal Eleitoral (TSE), que à época dos julgamentos era presidido por Moraes.

Em outro momento do depoimento, Jair Bolsonaro se referiu aos seus apoiadores que defendiam intervenção militar e AI-5 como "malucos".

Weintraub, que chegou a ser um dos ministros mais próximos do ex-presidente, compartilhou o vídeo e reforçou: "Eu fui muito otário!".

Em outra publicação, o ex-ministro do governo Bolsonaro disse que "o bolsonarismo é uma lepra, rastejante, covarde, mentirosa e calhorda". Na sequência, postou uma foto de um rato com a legenda: "esse rato é mais imundo e covarde do que eu imaginava".

Abraham Weintraub foi demitido do governo Bolsonaro em 2020. No período de 14 meses no cargo, acumulou desavenças com reitores, estudantes, parlamentares, chineses, judeus e magistrados do Supremo, chamados por ele de "vagabundos" em uma reunião ministerial.

Integrante do núcleo ideológico do bolsonarismo, passou a ser considerado por aliados como gerador de crises desnecessárias ao governo.