Haddad: após (hostilidade a) Marina e comigo, qual ministro vai querer prestar esclarecimentos?

O tumulto foi provocado após um pedido de questão de ordem do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante a audiência pública conjunta das comissões de Finanças e Tributação e de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados. Com uma confusão generalizada, com bate-boca e muita circulação de assessores transmitindo a "treta" ao vivo nas redes sociais, o presidente da sessão, o deputado Rogério Correia (PT-MG), encerrou a audiência e dispensou o ministro.

Para Haddad, é um "desrespeito muito grande" um ministro de Estado se dispor a ir até o Parlamento, ser questionado e não ser ouvido. "A pessoa faz uma pergunta, vomita uma porção de números errados sobre a economia, e simplesmente sai antes de ouvir a resposta. Qual é o objetivo de uma reunião como essa? Não é esclarecer a opinião pública do que está acontecendo?", indagou a jornalistas ao deixar o local. Ele estava acompanhado do secretário-executivo da Pasta, Dario Durigan.

A participação do ministro ocorre em meio à apresentação das medidas alternativas para o decreto que elevou o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF). Como a Broadcast mostrou, haverá uma recalibragem desse decreto, com alteração de alguns parâmetros, como o risco sacado, e uma medida provisória (MP), com a tributação de 5% para títulos atualmente isentos, como as letras de crédito, e uniformização da alíquota de Imposto de Renda para aplicações financeiras em 17,5%.