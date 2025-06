Ministério da Saúde anuncia 3 mil bolsas de residência e 500 vagas para especialistas no SUS

O Ministério da Saúde anunciou que vai ofertar 3,5 mil bolsas de residência e educação para médicos. O objetivo é ampliar o número de profissionais especialistas no País e incentivar a atuação no Sistema Único de Saúde (SUS), com foco no atendimento para as regiões mais desassistidas. A medida faz parte do programa Agora Tem Especialistas, voltado à redução do tempo de espera por consultas, exames e cirurgias na rede pública.

Do total de vagas, 3 mil bolsas são para programas de residência médica. As atividades iniciam em março de 2026, conforme cronograma da Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM).

As outras 500 são para médicos já especialistas passarem a atuar imediatamente no SUS, com o recebimento de bolsas de educação de até R$ 10 mil por mês. Os interessados serão selecionados por meio de edital do Mais Médicos Especialistas, um dos eixos prioritários do programa, e vão passar por mentorias práticas. A previsão de início é em setembro, com carga horária de 20 horas semanais.