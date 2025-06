Morte de empresário no Autódromo de Interlagos: polícia investiga possível briga com seguranças

A Polícia Civil de São Paulo investiga o envolvimento do empresário Adalberto Júnior em uma briga no Autódromo de Interlagos, na zona sul, momentos antes de ser morto. Ele estava participando de um evento de motos no local no dia 30 de maio e o seu corpo foi localizado no dia 3 de junho, dentro de um buraco de uma obra no autódromo.

A principal linha de investigação da polícia é a de que Adalberto tenha entrado em luta corporal com seguranças porque teria entrado em uma área não permitida para poder acessar o seu carro.

As investigações do caso estão sendo conduzidas pelo Departamento de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP). Os investigadores estão em fase de oitivas e ainda conversam com outras pessoas envolvidas no caso e que estavam no autódromo quando Adalberto desapareceu.