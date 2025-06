'Não sei quem fez', diz Torres sobre a minuta de golpe

Interrogado nesta terça, 10, no Supremo Tribunal Federal (STF), o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres afirmou que não prestou nenhum tipo de assessoramento jurídico para o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no plano de golpe de Estado. Réu do "núcleo crucial" da trama, ele voltou a dizer que não elaborou a minuta golpista apreendida em sua residência e disse que era comum levar documentos do trabalho para casa e que a cópia deveria ter sido "destruída há muito tempo".

"Na verdade, ministro, não é a minuta do golpe, eu brinco que é a minuta do Google, porque está no Google até hoje. Esse documento foi entregue no meu gabinete no Ministério da Justiça e eu levava diariamente duas pastas para a minha residência, uma delas contendo a agenda do dia e outra com documentos gerais que vinham no ministério", declarou Torres ao ministro Alexandre de Moraes. "Foi uma fatalidade. Nunca trabalhei isso. O documento era muito mal escrito. Não sei quem fez, não sei quem mandou fazer e nunca discuti esse tipo de assunto."

No interrogatório, o ex-ministro também foi cobrado por Moraes a explicar os questionamentos às urnas que fez na reunião ministerial de 5 de julho de 2022. "Eu nunca questionei a lisura do processo eleitoral. Todas as minhas falas são em relação às sugestões de melhorias que os peritos (da Polícia Federal) trouxeram naqueles documentos", disse.