Relembre esquema de estelionato de Nego Di que resultou em condenação de 11 anos

Boneti permanece em prisão preventiva, sem a possibilidade de apelar em liberdade. A defesa dele não foi localizada.

Conforme o tribunal, a decisão é da juíza de direito Patrícia Pereira Krebs Tonet, da 2ª Vara Criminal da Comarca de Canoas, "A magistrada afirma que o inquérito policial foi instaurado para apuração, ao total, de 370 crimes de estelionato envolvendo pessoas residentes em diversas parte do Estado do Rio Grande do Sul", disse o TJRS.

Em nota divulgada por meio das redes sociais, a defesa de Nego Di, representada pela advogada Camila Kersch, criticou a condenação, disse ter observado sinais de parcialidade no processo e afirmou que vai recorrer da decisão.

Entenda o caso

A denúncia aponta que, entre 18 de março e 26 de julho de 2021, a dupla operava a loja virtual "TADIZUERA", oferecendo produtos como televisões, iPhones 13 Pro Max e aparelhos de ar-condicionado a preços abaixo do mercado, sem a intenção ou capacidade de entregar esses produtos. Ou seja, os clientes não teriam recebido os itens comprados nem o estorno dos valores pagos.

Conforme as investigações realizadas entre janeiro e julho de 2022, a conta empresarial da empresa recebeu em créditos mais de R$ 5 milhões, com débitos no exato mesmo valor, ou seja, todo o dinheiro que a empresa arrecadou com o dinheiro das vendas teriam sido "pulverizados" para os mais variados destinos, segundo o TJRS.