Roberto Rodrigues: Precisamos desesperadamente acabar com desmatamento ilegal

O professor emérito da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues, defendeu hoje o fim imediato do desmatamento ilegal. "Usam o desmatamento ilegal para desmerecer o agro brasileiro. Isso é falso. Precisamos desesperadamente acabar com desmatamento ilegal, garimpo clandestino, invasão de terra", defendeu Rodrigues, durante o 2º Brasília Summit, evento realizado pelo Lide e pelo Correio Braziliense.O ex-ministro afirmou, ainda, que os produtores rurais levam a culpa do desmatamento feito por "bandidos". "Não é possível que vamos tolerar (desmatamento ilegal) até 2030. Só eliminando o ilegal, vamos acabar com a imagem ruim sobre os produtores", afirmou Rodrigues, em referência à meta do governo de fim do desmatamento ilegal até 2030.