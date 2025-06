STF abre exposição 'Memória em Julgamento'

Em meio ao emblemático julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados acusados pela trama do golpe, o Supremo Tribunal Federal (STF) inaugura nesta quarta-feira, 11, a exposição "Memória em julgamento: histórias que marcaram a Justiça e a sociedade". A mostra faz uma longa viagem pelos arquivos forenses, desde o período colonial, e relembra casos de grande repercussão, como a Chacina da Candelária, o assassinato de Daniella Perez, e o primeiro divórcio no País.

A exposição é resultado de uma parceria entre o STF e o Tribunal de Justiça do Rio e reúne julgamentos que se tornaram marcos na história do Judiciário.

No mesmo evento, será lançada a 19.ª edição do Anuário da Justiça Brasil, publicação da Revista Consultor Jurídico (ConJur) que traz um raio-X do Poder Judiciário, incluindo dados sobre a produtividade dos magistrados e os desafios do sistema.