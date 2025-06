USDA deve reduzir estimativas de produção para soja e milho, dizem analistas

São Paulo, 11 - O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) deverá reduzir levemente, na quinta-feira, 12, suas estimativas para a produção de soja e milho no país em 2025/26, de acordo com analistas consultados pelo Wall Street Journal.Os analistas acreditam que a produção de soja será reduzida de 4,340 bilhões para 4,338 bilhões de bushels (118,13 milhões para 118,07 milhões de toneladas). Para o milho, a projeção deverá ser cortada para 15,795 bilhões de bushels (401,19 milhões de toneladas) em 2025/26, em comparação a 15,820 bilhões de bushels (401,83 milhões de toneladas) projetados em maio.A produção total de trigo nos EUA em 2025/26 deverá ser estimada em 1,923 bilhão de bushels (52,34 milhões de toneladas), ante 1,921 bilhão de bushels (52,29 milhões de toneladas) previstos no mês passado. A estimativa para a safra de inverno deverá ser elevada de 1,382 bilhão para 1,386 bilhão de bushels (37,62 milhões para 37,72 milhões de toneladas).Os estoques de soja nos EUA ao fim da temporada 2025/26 deverão passar de 295 milhões para 302 milhões de bushels (8,03 milhões para 8,22 milhões de toneladas), segundo os analistas. Para o milho, a projeção é de estoques de 1,792 bilhão de bushels (45,52 milhões de toneladas) em 2025/26, ante 1,8 bilhão de bushels (45,72 milhões de toneladas) projetados em maio. Em relação ao trigo, os analistas esperam que os estoques finais passem de 923 milhões para 916 milhões de bushels (25,12 milhões para 24,93 milhões de toneladas).Quanto aos estoques mundiais, os analistas acreditam que a previsão para reservas de soja ao fim de 2025/26 será aumentada de 124,3 milhões para 124,6 milhões de toneladas. A estimativa para estoques globais de milho deverá ser elevada de 277,8 milhões para 278,9 milhões de toneladas. Quanto ao trigo, a expectativa é de que a projeção passe de 265,7 milhões para 265,1 milhões de toneladas.Brasil e ArgentinaA estimativa para a safra de soja no Brasil em 2024/25 deverá ser aumentada de 169 milhões para 169,2 milhões de toneladas. Já a projeção para a Argentina deverá ficar inalterada, em 49 milhões de toneladas, disseram os analistas.O USDA deverá elevar sua estimativa para a produção de milho no Brasil de 130 milhões para 131,5 milhões de toneladas. Já a projeção para a safra de milho da Argentina deverá ser reduzida de 50 milhões para 49,9 milhões de toneladas.*Com informações da Dow Jones Newswires