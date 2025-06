Morte de empresário em Interlagos: pilotos amadores cobram segurança no Autódromo

"Esse é um clamor coletivo de pilotos, familiares, organizadores e cidadãos que amam e vivem o automobilismo. Também encaminhamos esta mensagem à FIA e demais entidades ligadas ao esporte para que a preocupação se torne visível a todos os níveis", disse Robison.

Relembre o caso

O empresário Adalberto Junior, 35, encontrado morto em um buraco numa área em obras no autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo Imagem: Reprodução/Junior no Facebook

O corpo do empresário de 35 anos foi encontrado em um canteiro de obras do Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo, no dia 3 de junho. A polícia apura se ele foi morto após se envolver em uma briga com seguranças do evento.

Ele estava desaparecido desde a noite do dia 31 de maio, quando participou do evento "Festival Interlagos 2025: Edição Moto" no Autódromo de Interlagos.

Santos tinha o hobby de viajar de moto e também exibia fotos pilotando kart, modalidade da qual dizia ser três vezes campeão paulista.