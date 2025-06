Brasil tem recorde de feminicídios: 4 mulheres são mortas por dia

Os Estados com maiores taxas de aumentos, conforme o mapeamento nacional são: Piauí (42,86%), Maranhão (38%), Paraná (34,57%) e Amazonas (30,43%).

A análise regional mostra que, assim como no ano anterior, a Região Centro-Oeste manteve a maior taxa do País, com 1,87 feminicídio a cada 100 mil mulheres, acima da média nacional. Em contraste, a Região Sudeste apresentou a menor taxa, com 1,16 caso por 100 mil mulheres, embora tenha concentrado o maior número absoluto de vítimas, com 532 registros.

Os municípios com maior quantidade de vítimas em 2024 foram Rio de Janeiro e São Paulo, ambos com 51 casos. Ao falar desse tipo de crime, recentemente, a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo destacou que "o combate à violência contra a mulher tem sido tratado como prioridade". "O governo estadual tem investido em políticas públicas, estimulando a denúncia e promovendo melhorias no atendimento às vítimas. São Paulo tem a maior rede de DDMs do País, com 141."

Estupro

Os casos de estupro chegaram ao maior número dos últimos cinco anos, com 83.114 ocorrências. Em média, foram 227 pessoas estupradas por dia, sendo 86% do sexo feminino. Nos últimos cinco anos, o crime teve aumento de 25,8%. A Região Sudeste apresentou uma maior concentração de estupros em números absolutos (29.007). Entretanto, a Região Norte lidera com a maior taxa do País, com 62,44, seguida pelo Centro-Oeste (57,73).

O Estado de São Paulo liderou em números absolutos, com 15.989 casos. Já nas taxas por 100 mil habitantes, o maior índice foi registrado em Rondônia (87,73), seguido por Roraima (84,68) e Amapá (81,96).