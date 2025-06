Capitais do Sudeste podem bater recorde de frio do ano

Com a intensa presença do ar frio de origem polar sobre parte do Brasil, as quatro capitais da região Sudeste poderão registrar as temperaturas mais baixas do ano nos próximos dias, de acordo com a Climatempo.

São Paulo

Na cidade de São Paulo, o frio continua ganhando força com expectativa de novos recordes de menor temperatura mínima do ano na madrugada de sexta-feira, 13, e sábado, 14. Nesta quinta-feira, 12, de acordo com a empresa de meteorologia, também deve ser registrada a tarde mais gelada de 2025.