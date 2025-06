Como está a situação de Carla Zambelli após pedido de extradição e perda de mandato

No mesmo dia, o documento foi encaminhado ao Ministério das Relações Exteriores, ao qual cabe a remessa do documento para a autoridade estrangeira - no caso, o governo da Itália. O ofício foi encaminhado pelo Itamaraty à Embaixada do Brasil na Itália e, no início da manhã desta quarta-feira, já estava sob análise das autoridades do país europeu.

Zambelli afirmou ao portal G1 nesta segunda-feira, 10, que se apresentaria às autoridades da Itália assim que a Justiça brasileira prosseguisse com seu pedido de extradição. O Estadão questionou a assessoria da parlamentar sobre seu paradeiro, mas não houve retorno. A oposição a Giorgia Meloni, primeira-ministra da Itália, tem pressionado o governo italiano a fornecer informações sobre a condição de Zambelli no país.

Zambelli perderá o mandato?

Hugo Motta disse nesta segunda que a Câmara cumpriria a decisão do STF e decretaria a perda do mandato de Zambelli. Segundo o presidente da Casa, tratando-se de uma condenação do Supremo, "não caberia" uma decisão alternativa. Algumas horas depois, o deputado federal recuou e disse que a "palavra final" sobre o mandato será "do plenário".

Nesta quarta-feira, 11, Motta encaminhou à CCJ da Casa a ordem para a perda do mandato de Zambelli. Em paralelo, notificou o STF de que suspendeu os pagamentos ao gabinete da deputada.

Com o ofício na CCJ, Zambelli poderá apresentar sua defesa em um prazo de até cinco sessões. Em seguida, o colegiado terá o mesmo prazo para emitir um parecer favorável ou contrário à perda do mandato. Após votação, a decisão passa por análise do plenário da Câmara. A decisão deve ser aprovada pela maioria absoluta dos deputados, ou seja, 257 votos.