Como votou cada ministro do STF no julgamento sobre big techs e o que falta para a conclusão

"Uma década após a promulgação do Marco Civil da Internet, a prognose legislativa de promoção legítima da liberdade de expressão por meio do modelo de exclusão após decisão judicial não se confirmou empiricamente, tendo, na verdade, potencializado a disseminação de conteúdo ilícito na internet, com graves consequências para o sistema de direitos fundamentais individuais e coletivos e, ainda, para o Estado Democrático de Direito", disse.

Zanin votou para diferenciar "conteúdos evidentemente criminosos ou ilícitos" de publicações em que houver "dúvida razoável sobre a ilicitude do conteúdo". No primeiro caso, segundo a posição do ministro, as plataformas podem ser punidas se deixarem de remover postagens após notificação dos usuários. No segundo caso, os provedores podem aguardar uma ordem judicial.

Segundo o ministro, "não se pode permitir que as redes sociais sejam espaços livres de direito para a prática de ilícitos".

O ministro diferenciou provedores "neutros", descritos por ele como "meros repositórios" que operam sem impulsionamento, daqueles que usam "curadoria algorítmica", que na visão dele têm uma responsabilidade maior pelos conteúdos que permitem circular.

Gilmar Mendes

O decano do STF defendeu que as plataformas digitais "não são meros condutores de informação, mas sim verdadeiros reguladores do discurso on-line". Gilmar Mendes destaca que o artigo 19 do Marco Civil se aproximou a uma lógica de responsabilidade mitigada das plataformas pelo conteúdo de terceiros e que esse" paradigma de neutralidade com relação ao conteúdo foi completamente superado nas últimas décadas".