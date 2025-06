Correção: CNJ afasta desembargadora por 'gabinete paralelo' para venda de sentenças

O dois últimos parágrafos da matéria estavam imprecisos. Segue o texto corrigido.

A desembargadora Sandra Inês Moraes Rusciolelli, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), foi aposentada compulsoriamente pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) sob suspeita de ter mantido um "gabinete paralelo" com o filho para produção de sentenças de acordo com os interesses de advogados e partes sem vínculo com a Corte estadual.

A reportagem pediu manifestação da defesa da desembargadora. O espaço está aberto.