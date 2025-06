CPI das Bets rejeita pedido de indiciamento de 16 pessoas em vitória do lobby pró-apostas

A manifestação marca uma mudança no posicionamento do senador, na comparação com o que dissera no início dos trabalhos da comissão, em novembro.

"Vamos a fundo para garantir justiça, transparência e punir quem deve ser punido. Avançar com a regulamentação dessa atividade econômica, aprovada há quase um ano no Congresso e da qual fui relator no Senado, é urgente e necessária para proteger empresas, apostadores e trazer segurança para todos", escreveu na rede social.

A relatora criticou o ressurgimento dos senadores no dia da votação e reiterou sua posição crítica ao impacto econômico e social das bets no Brasil. Ela disse que sugeriu os 16 indiciamentos com base em evidências sólidas.

"O que foi feito foi feito com muita consistência. Nós tomamos o cuidado de indiciar apenas as pessoas cujos indícios estavam robustos. Eu poderia ter indiciado mais gente, porque, mesmo funcionando 130 dias apenas, o número de material que nós conseguimos captar é um mundo de coisa", destacou.

Além dos indiciamentos, o documento final apresentado por ela sugere proibição do "jogo do tigrinho" e reajuste anual da taxa de outorga que bets precisam pagar para ter autorização de funcionamento.

A CPI sofreu forte pressão do lobby das apostas. Algumas reuniões tinham mais representantes e advogados das bets do que senadores.