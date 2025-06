Drone que interrompeu pousos e decolagens em Guarulhos era guiado por traficantes

A reportagem apurou que os suspeitos pretendiam embarcar a droga clandestinamente em aviões com destino ao exterior. Um agente da segurança do aeroporto viu quando um carro parou e seus ocupantes jogaram três pacotes para três pessoas que estavam na parte interna do aeroporto. A PF foi acionada e os homens fugiram, deixando a droga para trás. O drone foi usado para monitorar a ação policial.

Risco potencial para a aviação

Para o especialista em aviação Maurício Pontes, CEO da C5I, empresa de consultoria e gestão de riscos, o drone representa uma ameaça à aviação quando invade o espaço aeroportuário.

"Antes, o problema nos aeroportos eram os pássaros, os lasers e os balões não tripulados, agora são os drones. O drone configura um risco potencial de acidentes com aviões, tanto que existe uma norma regulamentando a operação desses aparelhos e alguns vêm de fábrica com limitações que impedem que ele se aproxime da área de aeroportos. A geolocalização interfere e não permite que decole em zonas de risco", diz.

Segundo Pontes, a partir de uma determinada categoria, o drone precisa ser registrado na Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Atualmente a exigência é para drone com peso superior a 250 gramas, seja para uso recreativo ou profissional. O cadastro é feito no Sistema de Aeronaves não Tripuladas (Sisant) da Anac. Os drones com peso inferior, embora não precisem deste registro, também estão sujeitos às normas de segurança.

O especialista lembra que o aeroporto se divide em duas partes. Além da área de administração direta do aeroporto, há uma área de tráfego aéreo no entorno que é prerrogativa do Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), ou seja, é do estado brasileiro.