Governo Lula interrompe melhora, tem 28% de aprovação e 40% de reprovação, diz Datafolha

O Datafolha ouviu 2.004 eleitores em 136 municípios do País na terça-feira, 10, e na quarta-feira, 11.

Na pesquisa anterior, Lula havia mostrado uma reação, com a taxa de avaliação negativa caindo de 41%, registrado em fevereiro, para 38%, em abril. E a avaliação positiva passou de 24% para 29%.

A pesquisa também perguntou, de forma direta, se os entrevistados aprovam ou desaprovam o trabalho de Lula. Foram 50% os que disseram desaprovar e 46% os que responderam positivamente. Outros 3% não souberam ou não quiseram responder.

Na pesquisa de fevereiro, o governo Lula atingiu o pior índice dos três mandatos dele na Presidência, com 24% de aprovação ante 41% de reprovação. Na época, a "crise do Pix" e a alta no preço dos alimentos, amplamente exploradas pela oposição nas redes sociais, ajudaram a explicar a queda da popularidade do presidente.

Agora, o impacto que o escândalo das fraudes nos descontos em aposentadorias do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) causou à imagem do governo foi aferida, uma vez que em abril o levantamento foi realizado antes do escândalo vir à tona.