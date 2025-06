Grupo Scala anuncia aquisição do Laticínio Deale no Rio Grande do Sul

São Paulo, 12 - O Grupo Scala, de queijos, anunciou, em nota, a aquisição do Laticínio Deale, com sede em Almirante Tamandaré do Sul (RS). A empresa gaúcha tem 14 anos de atuação e possui duas plantas fabris - em Almirante Tamandaré e Aratiba - além de um posto de resfriamento em Catuípe, localizado em uma das principais regiões leiteiras do Brasil.Segundo o Grupo Scala, a aquisição está alinhada à estratégia de crescimento planejado da empresa. "Acreditamos no Brasil, na força do agronegócio e na relevância da atividade leiteira como vetor de desenvolvimento. Este movimento representa mais um passo em nossa missão de produzir alimentos com qualidade", disse, na nota, o diretor executivo do Grupo Scala, Marcel Cerchi.Os empregos e parcerias já existentes na Deale serão mantidos, e há planos para novos investimentos com foco na ampliação da capacidade produtiva, de acordo com a nota do Grupo Scala, que atua nos segmentos de lácteos e nutrição animal. O negócio ainda será submetido à análise e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), conforme determina a legislação.