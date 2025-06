JBS e Ital inauguram centro de inovação de colágeno em Campinas

São Paulo, 12 - A JBS e o Instituto de Tecnologia de Alimentos (Ital), ligado à Secretaria de Agricultura de São Paulo, inauguraram nesta quinta-feira, 12, o primeiro centro de inovação e desenvolvimento de colágeno do mundo. Instalado em Campinas (SP), o espaço é fruto de uma parceria entre a indústria e a instituição pública de pesquisa, com foco em soluções tecnológicas para aplicações do colágeno e ingredientes naturais voltados à saúde, nutrição e bem-estar, explicou a secretaria em nota.A operação do novo centro será conduzida por equipes técnicas de duas marcas da JBS: a Novapron+, voltada à aplicação funcional do colágeno em alimentos, e a Genu-in, especializada em peptídeos bioativos. A proposta é combinar pesquisas laboratoriais e produção de protótipos em escala piloto, com espaço para projetos tanto internos quanto desenvolvidos em colaboração com clientes."Queremos aumentar as aplicações tecnológicas em matrizes alimentícias mais versáteis, desde balas até pães e chocolates, de forma que a proteína tenha funções diferenciadas como emulsificante, espumante, gelificante e outras", explicou, na nota, a vice-diretora do Ital, Gisele Camargo. "Também queremos evoluir em peptídeos bioativos de colágeno com capacidade antioxidante, anti-inflamatória e, quem sabe, com potencial antiglicêmico", acrescentou.A iniciativa nasce em meio a um crescimento expressivo do consumo de colágeno no País: segundo a Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres (Abiad), a demanda por esse ingrediente cresceu 167% nos últimos cinco anos.